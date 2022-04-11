9 апреля «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре АПЛ на выезде неожиданно проиграл «Эвертону» 0:1. Лидер «Красных дьяволов» Криштиану Роналду после матча попал в небольшой скандал, передает Sport.ua.
После матча Роналду разбил телефон болельщика
Один из фанатов пытался сфотографировать Роналду при входе в подтрибунное помещение. Но разъяренный португалец отобрал у него телефон и разбил его об землю:
Фанатом оказался 14-летний мальчик, страдающий аутизмом.
«Игроки «Ман Юнайтед» уходили с поля после свистка. Мы сидели прямо около тоннеля, и мой сын снимал их на видео. Он опустил телефон пониже, потому что Роналду, проходя мимо, стянул гетру, и было видно, что из его ноги идет кровь. Сын опустил телефон, чтобы посмотреть поближе, – он даже ничего не говорил. Роналду шел мимо с ужасным, ужасным видом, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. Вы можете увидеть, какой у него синяк. Просто не могу поверить, что говорю об этом. Я плакала, меня трясло. Джейкоб был в полном шоке – у него аутизм и диспраксия» - приводит слова матери Sports.ru.
#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 9, 2022
[🎥] @EvertonHub pic.twitter.com/sZs1jnnUja
Чуть позже появилась новость о том, что Роналду решил принести извиненя за свой поступок, добавляет «Чемпионат».
«В такие трудные моменты всегда сложно справляться с эмоциями. Тем не менее мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодёжи, которая любит эту прекрасную игру. Я хочу извиниться за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого фаната на матч на «Олд Траффорд», — написал Роналду в соцсетях.