После матча Роналду разбил телефон болельщика

«Игроки «Ман Юнайтед» уходили с поля после свистка. Мы сидели прямо около тоннеля, и мой сын снимал их на видео. Он опустил телефон пониже, потому что Роналду, проходя мимо, стянул гетру, и было видно, что из его ноги идет кровь. Сын опустил телефон, чтобы посмотреть поближе, – он даже ничего не говорил. Роналду шел мимо с ужасным, ужасным видом, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. Вы можете увидеть, какой у него синяк. Просто не могу поверить, что говорю об этом. Я плакала, меня трясло. Джейкоб был в полном шоке – у него аутизм и диспраксия» - приводит слова матери Sports.ru.