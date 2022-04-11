Эстонская юниорская сборная по хоккею завоевала серебряную медаль на чемпионате мира

В последний день соревнований наши хоккеисты одолели команду Сербии 7:0 (1:0, 4:0, 2:0), а поскольку в матче Южная Корея – Румыния победили корейцы (9:0 (1:0, 2:0, 6:0)), первое место досталось им. Бронза у команды Великобритании.