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Эстонская юниорская сборная по хоккею завоевала серебряную медаль на чемпионате мира

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Эстонская юниорская сборная по хоккею завоевала серебряную медаль на чемпионате мира
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Сборная Эстонии по хоккею, матч с Сербией.
Сборная Эстонии по хоккею, матч с Сербией. Фото: Catherine Kõrtsmik.

Сборная Эстонии по хоккею (U18, второй дивизион, группа А) завоевала второе место на чемпионате мира.

В последний день соревнований наши хоккеисты одолели команду Сербии 7:0 (1:0, 4:0, 2:0), а поскольку в матче Южная Корея – Румыния победили корейцы (9:0 (1:0, 2:0, 6:0)), первое место досталось им. Бронза у команды Великобритании.

Финальное расположение команд в турнирной таблице:

Южная Корея – 12 очков

Эстония – 12 очков

Великобритания – 11 очков

Литва – 6 очков

Румыния – 4 очка

Сербия – о очков

Лучшим игроком эстонской сборной признали Дениса Контсеуса.

Самыми результативными игроками нашей команды являются Эрик Починок (6+4), Денис Контсеус (3+7), Марек Починок (4+4), Эрик Неволайнен (3+4), Никита Степанов (3+3) и Давид Тимофеев (5+1).

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