Сборная Эстонии по хоккею (U18, второй дивизион, группа А) завоевала второе место на чемпионате мира.
Эстонская юниорская сборная по хоккею завоевала серебряную медаль на чемпионате мира
Эстонская юниорская сборная по хоккею завоевала серебряную медаль на чемпионате мира
В последний день соревнований наши хоккеисты одолели команду Сербии 7:0 (1:0, 4:0, 2:0), а поскольку в матче Южная Корея – Румыния победили корейцы (9:0 (1:0, 2:0, 6:0)), первое место досталось им. Бронза у команды Великобритании.
Финальное расположение команд в турнирной таблице:
Южная Корея – 12 очков
Эстония – 12 очков
Великобритания – 11 очков
Литва – 6 очков
Румыния – 4 очка
Сербия – о очков
Лучшим игроком эстонской сборной признали Дениса Контсеуса.
Самыми результативными игроками нашей команды являются Эрик Починок (6+4), Денис Контсеус (3+7), Марек Починок (4+4), Эрик Неволайнен (3+4), Никита Степанов (3+3) и Давид Тимофеев (5+1).