На Эстонию надвигается зеленый поворот: кто получит поддержку, кому придется доплатить

Уже в первые дни войны в Украине Еврокомиссия объявила о плане радикального снижения энергетической зависимости от России, и единственный способ сделать это — ускорить зеленый поворот. По поводу того, как именно это сделать, до сих пор идут споры, пишет Postimees.
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Поскольку с началом украинской войны в Европе четко осознали, что члены Европейского союза импортируют 45 процентов своего газа, 46 процентов своего угля и 27 процентов своей нефти из России, срочно был тут же предложен план, как избавиться от этой энергетической зависимости.
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