На Эстонию надвигается зеленый поворот: кто получит поддержку, кому придется доплатить

Поскольку с началом украинской войны в Европе четко осознали, что члены Европейского союза импортируют 45 процентов своего газа, 46 процентов своего угля и 27 процентов своей нефти из России, срочно был тут же предложен план, как избавиться от этой энергетической зависимости.