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На Эстонию надвигается зеленый поворот: кто получит поддержку, кому придется доплатить

Лийна Лакс
На Эстонию надвигается зеленый поворот: кто получит поддержку, кому придется доплатить
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Частные дома должны стать более энергосберегающими.
Частные дома должны стать более энергосберегающими. Фото: Madis Veltman

Уже в первые дни войны в Украине Еврокомиссия объявила о плане радикального снижения энергетической зависимости от России, и единственный способ сделать это — ускорить зеленый поворот. По поводу того, как именно это сделать, до сих пор идут споры, пишет Postimees.

Поскольку с началом украинской войны в Европе четко осознали, что члены Европейского союза импортируют 45 процентов своего газа, 46 процентов своего угля и 27 процентов своей нефти из России, срочно был тут же предложен план, как избавиться от этой энергетической зависимости.

В конце прошлого года ЕК опубликовала проект директивы об энергоэффективности зданий, согласно которой к 2050 году здания в ЕС должны быть безуглеродными. Это означает большой ремонтный марафон, который охватывает и частные дома.

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