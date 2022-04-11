ПА НАТО: необходимо повысить меры поддержки Украины

«Участники заседания постоянного комитета ПА НАТО решительно осуждают агрессию России против Украины и массовое убийство в ходе войны гражданских лиц, которое является грубым нарушением прав человека», – отметил Шорин.

«На заседании постоянного комитета участники подчеркнули, что инициированная Россией война против Украины кардинально изменила ситуацию в сфере безопасности в Европе и во всем мире. Также, по мнению участников, государства должны активнее сотрудничать друг с другом, чтобы обеспечить ключевую роль НАТО в защите основанного на правилах порядка», – сказал Шорин. Он добавил, что по результатам обсуждений прозвучало предложение о необходимости внести изменения в систематическое сотрудничество государств-членов НАТО для более эффективного реагирования в условиях новых реалий в сфере безопасности. Также участники заседания признали, что уже в этом году государства-члены в значительной степени повышают расходы и инвестиции на оборону. Нельзя забывать и основные ценности НАТО. Необходимо укреплять как восточное, так и южное крыло НАТО.

На заседании постоянного комитета выступили спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и руководитель делегации Украины Егор Чернев. Они представили информацию о военных действиях в Украине и поблагодарили государства-члены НАТО за уже предоставленную военную и гуманитарную помощь. Стороны признали, что экономические санкции, введенные против России, оказывают влияние, однако они должны быть еще более жесткими. Также участники встречи в своем обращении выразили надежду на то, что объем предоставляемой военной помощи со стороны государств-союзников значительно вырастет, так как ситуация с вооружением и оборонительной техникой в Украине становится все более критической.