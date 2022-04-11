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Благодаря ряду хитростей российская нефть течет в Европу по-прежнему

Рональд Рейнап
Благодаря ряду хитростей российская нефть течет в Европу по-прежнему
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Порт Вентспилса.
Порт Вентспилса. Фото: Ints Kalnins

Европейские энергетические компании находят решения для поддержания поставок российской сырой нефти, одновременно успокаивая общественное мнение и инвесторов при помощи хитрых методов, выясняется из репортажа Bloomberg.

Нефтяные компании во главе с Shell поставляют на рынок смесь, состоящую на 49,99% из российской нефти и на 50,01% из нефти других стран.

В результате технически эта нефть - не российского происхождения, а трейдеры называют ее «латвийской смесью» - такой маневр основан на растущем и непрозрачном рынке российских дизельных смесей и других продуктов нефтепереработки.

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