Европейские энергетические компании находят решения для поддержания поставок российской сырой нефти, одновременно успокаивая общественное мнение и инвесторов при помощи хитрых методов, выясняется из репортажа Bloomberg.
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Российская нефть благодаря коварным уловкам по-прежнему течет в Европу
Российская нефть благодаря коварным уловкам по-прежнему течет в Европу
Нефтяные компании во главе с Shell поставляют на рынок смесь, состоящую на 49,99% из российской нефти и на 50,01% из нефти других стран.
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