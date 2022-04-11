Российская нефть благодаря коварным уловкам по-прежнему течет в Европу

Нефтяные компании во главе с Shell поставляют на рынок смесь, состоящую на 49,99% из российской нефти и на 50,01% из нефти других стран.

В результате технически эта нефть - не российского происхождения, а трейдеры называют ее «латвийской смесью» - такой маневр основан на растущем и непрозрачном рынке российских дизельных смесей и других продуктов нефтепереработки.