Российский гонщик продемонстрировал нацистское поздравление на чемпионате Европы по картингу

Во время церемонии награждения спортсмен продемонстрировал нацистский жест. В соцсетях Международной автомобильной федерации (FIA) болельщики отреагировали на бессмысленный поступок россиянина. Впоследствии организаторы ограничили комментарии к публикации по церемонии.

К слову, Северюхин выступает под итальянским флагом, потому что Россия под санкциями.