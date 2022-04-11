В португальском Портимау состоялся чемпион Европы OK-Junior по картингу среди юниоров, сообщает Sport.segodnya. Победитель турнира Артем Северюхин отметился неожиданным поступком.
Российский гонщик продемонстрировал нацистское поздравление на чемпионате Европы по картингу
Российский гонщик продемонстрировал нацистское поздравление на чемпионате Европы по картингу
Во время церемонии награждения спортсмен продемонстрировал нацистский жест. В соцсетях Международной автомобильной федерации (FIA) болельщики отреагировали на бессмысленный поступок россиянина. Впоследствии организаторы ограничили комментарии к публикации по церемонии.
К слову, Северюхин выступает под итальянским флагом, потому что Россия под санкциями.
Пока неизвестно, накажут ли гонщика за этот жест.