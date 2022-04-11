Пн, 11.04.2022
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Российский гонщик продемонстрировал нацистское поздравление на чемпионате Европы по картингу

rus.postimees.ee
Российский гонщик продемонстрировал нацистское поздравление на чемпионате Европы по картингу
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Гонки на картах, иллюстративное фото.
Гонки на картах, иллюстративное фото. Фото: Augst / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de/imago images/Eibner

В португальском Портимау состоялся чемпион Европы OK-Junior по картингу среди юниоров, сообщает Sport.segodnya. Победитель турнира Артем Северюхин отметился неожиданным поступком.

Во время церемонии награждения спортсмен продемонстрировал нацистский жест. В соцсетях Международной автомобильной федерации (FIA) болельщики отреагировали на бессмысленный поступок россиянина. Впоследствии организаторы ограничили комментарии к публикации по церемонии.

К слову, Северюхин выступает под итальянским флагом, потому что Россия под санкциями.

Пока неизвестно, накажут ли гонщика за этот жест.

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