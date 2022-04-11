Незаконное проникновение на подстанцию ​​вызвало отключение электроэнергии

Компания Elering сообщила о происшествии в полицию и расследует обстоятельства происшествия. Мотивы злоумышленника не ясны, однако все указывает на то, что он был знаком с электрооборудованием и его действия носили целенаправленный характер.

«Это беспрецедентный случай за последние несколько десятилетий. Elering приносит свои извинения за доставленные неудобства клиентам в районе Кунда! Учитывая сегодняшнюю ситуацию с безопасностью, мы просим людей о помощи. Если вы заметите, что незнакомые люди в вашем родном городе cнуют возле электрической и газовой инфраструктуры Elering, обязательно сообщите об этом Elering. Это те самые подстанции, линии и газораспределительные станции, что поддерживают свет в ваших домах и тепло в комнатах», — сказал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

Заметивших незаконную деятельность на объектах энергетической инфраструктуры просят сообщить об этом в компанию Elering по телефону 6056825.