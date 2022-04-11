Фото ⟩ В Эстонии начались интеграционные учения боевой группы НАТО

«Боевая группа НАТО составлена из отдельных и хорошо подготовленных подразделений. В ходе учений они будут интегрированы в железный кулак 1-й пехотной бригады», – пояснил ответственный за учения офицер майор Дмитрий Кондратенко. Солдаты союзников быстро учатся, они сумели адаптировать свою тактику в первые дни учений, добавил он.

В выходные роль противника боевой группы НАТО играли военнослужащие Скаутского батальона и добровольцы из Северо-восточной дружины Кайтселийта. «Как и полагается легкой пехоте, бойцы территориальной обороны отличились хитростью и смекалкой. Поэтому ротная фаза учений прошла хорошо», – отметил майор Кондратенко.

По словам командира боевой группы НАТО подполковник Ру Стритфилда, солдаты союзников получили первый опыт маневрирования на непривычной местности. «Последующие дни покажут, на что способны подразделения Великобритании, Франции и Дании. В конечном счете они должны стать эффективным инструментом 1-й эстонской пехотной бригады», – указал Стридфилд.

Учения Bold Dragon проводятся с целью интеграции боевой группы НАТО в 1-ю пехотную бригады и налаживанию взаимодействия между различными частями бригады в условиях особенностей эстонского ландшафта.

В выходные подразделения численностью до роты отработали ведение оборонительных и наступательных действий. Кульминацией маневров станут батальонные тактические учения, в которых примет участие более 2000 человек – они пройдут в среду и четверг.