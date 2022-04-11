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Опрос ⟩ Жители Эстонии поддерживают упрощение трудоустройства только военных беженцев

rus.postimees.ee
Жители Эстонии поддерживают упрощение трудоустройства только военных беженцев
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Украинские военные беженцы. Снимок иллюстративный.
Украинские военные беженцы. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

Из опроса, заказанного Институтом общественных исследований, следует, что, по мнению 43% опрощенных, при изменении Закона об иностранцах стоит облегчить трудоустройство только военных беженцев из Украины. 20% опрошенных поддерживают смягчение ограничений на трудовую миграцию как для бежавших от войны украинцев, так и для людей из третьих стран. Опрос провела фирма Norstat Eesti.

В Рийгикогу идет обсуждение изменения Закона об иностранцах, и правительство предложило, помимо военных беженцев из Украины, облегчить трудоустройство выходцев из третьих стран. Изменение в законе предусматривает, например, возможность выдачи срочного вида на жительство для краткосрочной работы сроком до двух лет, а также уменьшение критерия коэффициента зарплаты топ-специалиста с двух средних зарплат до полутора.

Институт общественных исследований опрашивал жителей Эстонии об изменении закона следующее: «Правительство предложило изменить Закон об иностранцах таким образом, чтобы облегчить трудоустройство не только военных беженцев из Украины, но и граждан третьих стран. Как вы считаете…?»

Варианты ответов и процент людей, выбравших их, были следующими:

Следует упростить трудоустройство только для военных беженцев из Украины — 43%

Закон об иностранцах вообще не нужно менять — 25%

Следует упростить трудоустройство как военных беженцев из Украины, так и людей из третьих стран — 20%

Затрудняюсь ответить — 12%

Таким образом, больше всего респондентов считают, что следует облегчить трудоустройство только военных беженцев из Украины, за ними следует группа людей, которая бы вообще не меняла Закон об иностранцах. И меньше всего людей, поддерживающих упрощение трудоустройства как для военных беженцев из Украины, так и для людей из третьих стран.

Если смотреть на партийные предпочтение, что смягчение ограничений на трудовую миграцию поддерживает большинство избирателей Партии реформ, «Ээсти 200», «Отечества » и СДПЭ. Среди избирателей Центристской партии и EKRE большинство не видят необходимости вносить какие-либо поправки в Закон об иностранцах.

Опрос Norstat проводился с 5 по 9 апреля в онлайн-среде среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, в нем приняли участие 942 респондента.

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