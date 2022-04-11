Опрос ⟩ Жители Эстонии поддерживают упрощение трудоустройства только военных беженцев

В Рийгикогу идет обсуждение изменения Закона об иностранцах, и правительство предложило, помимо военных беженцев из Украины, облегчить трудоустройство выходцев из третьих стран. Изменение в законе предусматривает, например, возможность выдачи срочного вида на жительство для краткосрочной работы сроком до двух лет, а также уменьшение критерия коэффициента зарплаты топ-специалиста с двух средних зарплат до полутора.

Институт общественных исследований опрашивал жителей Эстонии об изменении закона следующее: «Правительство предложило изменить Закон об иностранцах таким образом, чтобы облегчить трудоустройство не только военных беженцев из Украины, но и граждан третьих стран. Как вы считаете…?»

Варианты ответов и процент людей, выбравших их, были следующими: Следует упростить трудоустройство только для военных беженцев из Украины — 43% Закон об иностранцах вообще не нужно менять — 25% Следует упростить трудоустройство как военных беженцев из Украины, так и людей из третьих стран — 20% Затрудняюсь ответить — 12%

Таким образом, больше всего респондентов считают, что следует облегчить трудоустройство только военных беженцев из Украины, за ними следует группа людей, которая бы вообще не меняла Закон об иностранцах. И меньше всего людей, поддерживающих упрощение трудоустройства как для военных беженцев из Украины, так и для людей из третьих стран.

Если смотреть на партийные предпочтение, что смягчение ограничений на трудовую миграцию поддерживает большинство избирателей Партии реформ, «Ээсти 200», «Отечества » и СДПЭ. Среди избирателей Центристской партии и EKRE большинство не видят необходимости вносить какие-либо поправки в Закон об иностранцах.