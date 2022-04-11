Из опроса, заказанного Институтом общественных исследований, следует, что, по мнению 43% опрощенных, при изменении Закона об иностранцах стоит облегчить трудоустройство только военных беженцев из Украины. 20% опрошенных поддерживают смягчение ограничений на трудовую миграцию как для бежавших от войны украинцев, так и для людей из третьих стран. Опрос провела фирма Norstat Eesti.
Опрос ⟩ Жители Эстонии поддерживают упрощение трудоустройства только военных беженцев
В Рийгикогу идет обсуждение изменения Закона об иностранцах, и правительство предложило, помимо военных беженцев из Украины, облегчить трудоустройство выходцев из третьих стран. Изменение в законе предусматривает, например, возможность выдачи срочного вида на жительство для краткосрочной работы сроком до двух лет, а также уменьшение критерия коэффициента зарплаты топ-специалиста с двух средних зарплат до полутора.
Институт общественных исследований опрашивал жителей Эстонии об изменении закона следующее: «Правительство предложило изменить Закон об иностранцах таким образом, чтобы облегчить трудоустройство не только военных беженцев из Украины, но и граждан третьих стран. Как вы считаете…?»
Варианты ответов и процент людей, выбравших их, были следующими:
Следует упростить трудоустройство только для военных беженцев из Украины — 43%
Закон об иностранцах вообще не нужно менять — 25%
Следует упростить трудоустройство как военных беженцев из Украины, так и людей из третьих стран — 20%
Затрудняюсь ответить — 12%
Таким образом, больше всего респондентов считают, что следует облегчить трудоустройство только военных беженцев из Украины, за ними следует группа людей, которая бы вообще не меняла Закон об иностранцах. И меньше всего людей, поддерживающих упрощение трудоустройства как для военных беженцев из Украины, так и для людей из третьих стран.
Если смотреть на партийные предпочтение, что смягчение ограничений на трудовую миграцию поддерживает большинство избирателей Партии реформ, «Ээсти 200», «Отечества » и СДПЭ. Среди избирателей Центристской партии и EKRE большинство не видят необходимости вносить какие-либо поправки в Закон об иностранцах.
Опрос Norstat проводился с 5 по 9 апреля в онлайн-среде среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, в нем приняли участие 942 респондента.