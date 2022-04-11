Bellingcat: Путин провел в ФСБ большую чистку

По сведениям Грозева, под чистку попали 150 офицеров пятой службы, которые занимались украинским вопросом. Бывший руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа уже отправлен в СИЗО, передает DW .

"Могу сказать, что значительная часть [из 150 офицеров], если не арестована, то точно не работает уже в ФСБ. Чистка точно прошла. Через пару дней, надеюсь, что сможем опубликовать что-либо более конкретное о судьбе этих людей", – сказал Грозев.