Руководитель группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев сообщил о крупной чистке, проведенной в российском ФСБ по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
Bellingcat: Путин провел в ФСБ большую чистку
По сведениям Грозева, под чистку попали 150 офицеров пятой службы, которые занимались украинским вопросом. Бывший руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа уже отправлен в СИЗО, передает DW.
Грозев в интервью российскому оппозиционному каналу "Популярная политика" сообщил, что телефон Беседы отключен уже две недели.
"Могу сказать, что значительная часть [из 150 офицеров], если не арестована, то точно не работает уже в ФСБ. Чистка точно прошла. Через пару дней, надеюсь, что сможем опубликовать что-либо более конкретное о судьбе этих людей", – сказал Грозев.
11 марта специализирующийся на российских спецслужбах журналист Андрей Солдатов первым сообщил о домашнем аресте Беседы. По данным Солдатова, 9 апреля Беседу перевели в СИЗО "Лефортово".