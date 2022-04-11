За сутки выявлено 278 зараженных, скончался один человек

По состоянию на утро 11 апреля в больницах находится 301 пациент с коронавирусом. Из них 117 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 62 человека, или 53% не были вакцинированы, а 55, или 47% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализирован был в среднем 1 вакцинированный человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,1 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни, из которых в семи случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 12,2 пациентов с симптомами COVID-19. Скончался один человек с коронавирусом, он не был вакцинирован: 82-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 55 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 56 невакцинированных в день.

За сутки было введено 142 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 18 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 447 934 человека. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.