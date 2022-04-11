Пн, 11.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

За сутки выявлено 278 зараженных, скончался один человек

rus.postimees.ee
За сутки выявлено 278 зараженных, скончался один человек
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Коронавирус.
Коронавирус. Фото: Sander Ilvest

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1944 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 278.

По состоянию на утро 11 апреля в больницах находится 301 пациент с коронавирусом. Из них 117 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 62 человека, или 53% не были вакцинированы, а 55, или 47% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализирован был в среднем 1 вакцинированный человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,1 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни, из которых в семи случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 12,2 пациентов с симптомами COVID-19. Скончался один человек с коронавирусом, он не был вакцинирован: 82-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 55 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 56 невакцинированных в день.

За сутки было введено 142 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 18 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 447 934 человека. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.

Следите за новостями Rus.Postimees в социальных сетях: Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter

Ключевые слова
Наверх