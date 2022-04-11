Разведка Эстонии: РФ продолжает перебрасывать войска на восток Украины

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В выходные вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) не смогли добиться заметных результатов. Обнаруженные после отступления российских войск ужасы войны помешали продвижению переговорного процесса.

Согласно поступающим сведениям, подразделения ВС РФ по-прежнему испытывают проблемы с поддержанием боевого духа и дисциплины. Впрочем, вряд ли это обстоятельство способно оказать значительное влияние на ход войны – по крайней мере сейчас.

РФ продолжает перебрасывать войска на восток Украины. В Курской области действует режим контртеррористической операции, который позволяет осуществлять усиленный контроль над движением. Вероятно, эта мера призвана маскировать действия ВС РФ.

В поведении вооруженных сил Республики Беларусь изменений не зафиксировано.

Харьковское направление (Восток)

Харьков продолжает подвергаться обстрелам российской артиллерии. Сосредоточенные под Изюмом российские войска продолжают наступать на Славянск. Однако, насколько известно, в течение последних суток значительных успехов они не добились. Скорее всего, в ближайшие дни российские войска нанесут на этом направлении один из главных ударов по обороняющейся группировке украинских сил на рубеже Донецк – Луганск.

Рубеж Донецк – Луганск

Основные бои в Луганской области проходили в окрестностях Северодонецка и прилегающих к нему городах Рубежное и Попасная. Насколько известно, ВС РФ и части ЛНР/ДНР значимых успехов на этом направлении не добились.

По неподтвержденной пока информации в Мариуполе российским войскам удалось соединить восточный и западный коридоры наступления. Таким образом оборона гарнизона была разрезана на два отдельных очага. Несмотря на это, украинские войска продолжают сопротивляться.

Крымское направление (Юг)

В Херсонской области украинские войска продолжают давить ВС РФ.