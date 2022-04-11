Сегодня, 11 апреля, около 11:00 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП в Силламяэ, где легковой автомобиль сбил пешехода.
В Ида-Вирумаа погибла сбитая машиной 74-летняя женщина
Существенно дополнено в 15.27
В Ида-Вирумаа погибла сбитая машиной 74-летняя женщина
По предварительным данным, 36-летний мужчина на автомобиле Saab сбил ехавшую на самокате 74-летнюю женщину. Пострадавшая получила настолько тяжелые травмы, что спасти ее жизнь не удалось. Есть информация о том, что водитель автомобиля употреблял алкоголь. Подозреваемый задержан.
Руководитель патрульной службы Нарвского отдела полиции Сильвер Пяльсинг сказал, что употребляющие алкоголь водители неправильно оценивают обстановку и не могут своевременно реагировать на происходящее во время движения: «Даже при переезде на небольшие расстояния машиной не может управлять человек, который до того употреблял алкоголь. Если вы видите водителя с подозрительным стилем вождения, нужно сообщить об этом полиции по номеру 112».
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