В Ида-Вирумаа погибла сбитая машиной 74-летняя женщина

По предварительным данным, 36-летний мужчина на автомобиле Saab сбил ехавшую на самокате 74-летнюю женщину. Пострадавшая получила настолько тяжелые травмы, что спасти ее жизнь не удалось. Есть информация о том, что водитель автомобиля употреблял алкоголь. Подозреваемый задержан.

Руководитель патрульной службы Нарвского отдела полиции Сильвер Пяльсинг сказал, что употребляющие алкоголь водители неправильно оценивают обстановку и не могут своевременно реагировать на происходящее во время движения: «Даже при переезде на небольшие расстояния машиной не может управлять человек, который до того употреблял алкоголь. Если вы видите водителя с подозрительным стилем вождения, нужно сообщить об этом полиции по номеру 112».