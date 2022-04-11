Эстонская государственная программа э-Резидентства запустила инициативу, которая позволяет украинским предпринимателям вернуть расходы до 130 евро на регистрацию эстонской кампании. Таким образом э-Резидентство решило поддержать украинских э-резидентов, помочь им справиться с последствиями войны и внести вклад в развития экономик Украины и Эстонии.
Украинские предприниматели могут получить компенсацию расходов на регистрацию э-Резидентства в Эстонии
«э-Резидентство делает возможной бесперебойную работу моего бизнеса и синхронизацию всех дел. Я очень ценю свою новую цифровую родину – Эстонию», - говорит блогер, путешественник и онлайн-предприниматель из Львова Орест Зуб, основатель Ombiz OÜ.
Украинская флористка и основательница компании ArrowStone Flowers Христина Дидух занимается цветочным бизнесом. Ее компанию спасло то, что последние несколько лет фирма уже была зарегистрирована как э-резидент, и поэтому она смогла продолжить работу в Европе.
Та же ситуация с ИТ-компанией Ender Turing, которую международное стратап-комьюнити Startup Grind называет в числе тех, за успехами которых нужно пристально следить в 2022. «Мы были вынуждены пересмотреть свои цели. Наша команда прикладывает максимум усилий, чтобы переорентировать бизнес на новые регионы и поддержать полноценную работу», - поделилась Олена Иосифова, основательница стартапа, разрабатывающего систему распознавания речи.
Возмещение государственного взноса гражданам Украины за оформление э-резидентства: как это работает?
Шаг 1 – убедиться, что вы отвечаете требованиям. Ознакомиться с требованиями можно здесь.
Если соблюдены все квалификационные требования, вы можете уверенно рассчитывать на возмещение госсбора за регистрацию вашей заявки на получение ID-карты э-резидентства.
Шаг 2 – подать заявку на э-резидентство и получить свою ID-карту.
При оформлении заявки вам необходимо будет указать место получения (стоит учитывать, что пункт выдачи в Киеве временно не работает). Выбрать удобный для вас пункт самовывоза можно здесь.
Шаг 3 — выбрать поставщика услуг для вашего бизнеса, список можно найти здесь.
Поставщики предлагают услуги по присвоению юридического адреса и назначению контактного лица, необходимых для регистрации компании. Обратите внимание, что только одобренные и перечисленные на сайте э-Резидентства поставщики услуг имеют право на возмещение госсбора.
Шаг 4 – зарегистрировать компанию в Эстонии. Пошаговую инструкцию по созданию компании можно найти здесь.
Шаг 5 — возмещение поставщика услуг.
Ваш поставщик бизнес-услуг возместит вам расходы по госсобранию за регистрацию компании и оформление электронного резидентства. Э-Резидентство покрывает административный сбор за регистрационную заявку, однако все детали согласовываются с поставщиком услуг.
Положения и условия можно найти здесь.