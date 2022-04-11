Пн, 11.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Эстонские дзюдоисты завоевали бронзу на этапе Кубка Европы

rus.postimees.ee
Эстонские дзюдоисты завоевали бронзу на этапе Кубка Европы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Эстонские дзюдоисты.
Эстонские дзюдоисты. Фото: judo

На проходившем в Чехии этапе Кубка Европы среди кадетов юниор Якоб Варес (Тарту) завоевал бронзу. Эстонская команда также заняла три места в первой десятке.

На проходившем в минувшие выходные в чешском Теплице этапе Кубка Европы состязалось 562 дзюдоиста, представлявших 29 стран. Эстонию представляли 13 кадетов в возрасте 15-17 лет.

Лучший результат показал воспитанник тартуского клуба Tartu Do Якоб Варес, который состязался в весовой категории до 90 кг. Варес победил в первом круге итальянца Валентино Бассо, но затем проиграл украинцу Алексею Болдыреву. Затем Варес одержал уверенную победу над венгром Ноэлем Ботосом и словаком Тимотеем Стефаником, перейдя тем самым к бою за бронзу.

Якоб Варес
Якоб Варес Фото: Eesti judoliit

Медаль спортсмен получил в конкуренции среди 26 бойцов, одолев турка Мевлюта Озтаза.

В первую десятку этапа Кубка Европы вошел представляющий клуб «Аудентес» Филипп Щекотин, он состязался в весовой категории до 50 кг. В конкуренции среди 26 спортсменов он занял 9 место.

9 место в весовой категории выше 90 кг занял Руслан Урсаки.

Еще одно девятое место в весовой категории выше 70 кг завоевала Эмма-Мелис Актас.

Дзюдо является самым распространенным в мире видом двоеборья, им увлекается почти 30 млн человек. В Эстонии сейчас действует 40 клубов, ежедневно этим видом спорта занимается почти 6000 человек в возрасте от двух до 70 лет. С 1964 года дзюдо входит в программу Олимпийских игр. Среди эстонцев олимпийские медали выигрывали дзюдоисты Индрек Петерсон и Алексей Будылин.

Ключевые слова
Наверх