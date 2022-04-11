На проходившем в Чехии этапе Кубка Европы среди кадетов юниор Якоб Варес (Тарту) завоевал бронзу. Эстонская команда также заняла три места в первой десятке.
Эстонские дзюдоисты завоевали бронзу на этапе Кубка Европы
На проходившем в минувшие выходные в чешском Теплице этапе Кубка Европы состязалось 562 дзюдоиста, представлявших 29 стран. Эстонию представляли 13 кадетов в возрасте 15-17 лет.
Лучший результат показал воспитанник тартуского клуба Tartu Do Якоб Варес, который состязался в весовой категории до 90 кг. Варес победил в первом круге итальянца Валентино Бассо, но затем проиграл украинцу Алексею Болдыреву. Затем Варес одержал уверенную победу над венгром Ноэлем Ботосом и словаком Тимотеем Стефаником, перейдя тем самым к бою за бронзу.
Медаль спортсмен получил в конкуренции среди 26 бойцов, одолев турка Мевлюта Озтаза.
В первую десятку этапа Кубка Европы вошел представляющий клуб «Аудентес» Филипп Щекотин, он состязался в весовой категории до 50 кг. В конкуренции среди 26 спортсменов он занял 9 место.
9 место в весовой категории выше 90 кг занял Руслан Урсаки.
Еще одно девятое место в весовой категории выше 70 кг завоевала Эмма-Мелис Актас.
Дзюдо является самым распространенным в мире видом двоеборья, им увлекается почти 30 млн человек. В Эстонии сейчас действует 40 клубов, ежедневно этим видом спорта занимается почти 6000 человек в возрасте от двух до 70 лет. С 1964 года дзюдо входит в программу Олимпийских игр. Среди эстонцев олимпийские медали выигрывали дзюдоисты Индрек Петерсон и Алексей Будылин.