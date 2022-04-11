Вылетевший с дороги автомобиль загорелся через четыре часа после ДТП

Спасатели помогли людям выбраться из машины и передали их медикам скорой помощи, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Но в 5.43 в Центр тревоги поступило сообщение, что попавший в ДТП автомобиль полыхает открытым огнем. Спасатели смогли взять пожар под контроль в 6.43.

По словам звонившего, возле автомобиля была машина, которая к моменту прибытия спасателей уже пропала. По предварительной информации, пожар начался из салона автомобиля.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, на место также выехала полиция, которая установила, что причины ДТП могут быть в неправильно выбранной скорости. К счастью, никто из трех находившихся в машине человек не пострадал. Медики отвезли сидевшую за рулем женщину в больницу на проверку состояния здоровья, но после ее также отпустили домой.

Водитель и пассажиры были пристегнуты, что, вероятно, спасло их от более серьезных последствий, когда автомобиль упал на крышу, а потом перевернулся на бок.