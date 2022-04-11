Эстонское государство по-прежнему понятия не имеет, во сколько ему обойдется кризис с беженцами

Если в январе Департамент статистики Эстонии сообщал, что за весь прошлый год в Эстонию приехало жить на 3 687 человек больше, чем уехало из страны, то война в Украине за полтора месяца добавила более 29 000 военных беженцев, увеличив население Эстонии на 2,2 процента, пишет Postimees.