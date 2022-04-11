Если в январе Департамент статистики Эстонии сообщал, что за весь прошлый год в Эстонию приехало жить на 3 687 человек больше, чем уехало из страны, то война в Украине за полтора месяца добавила более 29 000 военных беженцев, увеличив население Эстонии на 2,2 процента, пишет Postimees.
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Эстонское государство по-прежнему понятия не имеет, во сколько ему обойдется кризис с беженцами
Эстонское государство по-прежнему понятия не имеет, во сколько ему обойдется кризис с беженцами
Этим летом фермам по выращиванию ягод, вероятно, не придется беспокоиться о нехватке сборщиков. Однако такой прирост населения является серьезной головной болью для социальной, образовательной и медицинской систем страны.
В недавнем прогнозе Банка Эстонии говорится, что приостановка экспорта в Россию, Беларусь и Украину сократит объем экономики на два процента, в результате чего 10 000 человек потеряют работу. Выход военных беженцев на рынок труда приведет к дальнейшему увеличению уровня безработицы.