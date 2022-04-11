ЕС начал подготовку шестого пакета санкций в отношении России

Министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Нидерландов заявили, что Европейская комиссия прорабатывает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России. При этом, по его словам, окончательных решений не принято.

Как пишет Financial Times, среди стран ЕС сохраняются разногласия по вопросу об эмбарго, поскольку некоторые из них, такие как Болгария, почти целиком зависят от российской нефти. Венгрия уже заявила, что не поддержит такое эмбарго. FT пишет, что ряд стран и политиков опасаются дальнейшего роста цен на энергоносители. Официально вопрос о нефтяном эмбарго в повестку дня не включен.

Ранее эмбарго ввели США и Великобритания, которые потребляли существенно меньше российской нефти, чем ЕС.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюзу необходим план постепенного отказа от поставок российских энергоносителей.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед встречей сказал, что будет обсуждаться также вопрос помощи Украины и расследования военных преступлений, совершенных, как утверждается, российскими военными. Боррель подтвердил свое мнение о том, что нынешняя война "будет выиграна на полях сражений", отметив, что Россия в ближайшее время готовит наступление в Донбассе. При этом он сказал, что ЕС будет продолжать делать все, чтобы остановить кровопролитие, в том числе путем дипломатии и ужесточения санкций в отношении Москвы.