Компания SK ID Solutions, предоставляющая государству услуги электронной идентификации Smart-ID, mobiil-ID и ID-карты, сообщила Министерству экономики о серьезных проблемах с получением полиса страхования ответственности, что по закону может означать окончание предоставления услуги, пишет Rus.ERR.
Оказание услуг под угрозой: поставщик Smart-ID и mobiil-ID не может найти страховщика
Оказание услуг под угрозой: поставщик Smart-ID и mobiil-ID не может найти страховщика
Предприятие SK ID Solutions, несмотря на все усилия, не смогло найти страховую компанию, в которой можно было бы оформить требуемый законом полис страхования ответственности.
Получение полиса страхования осложнено из-за рыночной ситуации, так как страховые фирмы изменили стратегию в сфере ИТ и кибербезопасности или вообще отказались от страхования сектора – этот сектор сейчас для них непривлекателен из-за высоких рисков или не отвечает их бизнес-целям, отметил в письме в Министерство экономики глава SK ID Solutions Калев Пихль.
По его словам, международные страховые компании не заинтересованы в страховании в Балтийском регионе, а у эстонских страховых компаний нет полномочий или компетенции для выдачи полисов с таким страховым покрытием.
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