Оказание услуг под угрозой: поставщик Smart-ID и mobiil-ID не может найти страховщика

Предприятие SK ID Solutions, несмотря на все усилия, не смогло найти страховую компанию, в которой можно было бы оформить требуемый законом полис страхования ответственности.

Получение полиса страхования осложнено из-за рыночной ситуации, так как страховые фирмы изменили стратегию в сфере ИТ и кибербезопасности или вообще отказались от страхования сектора – этот сектор сейчас для них непривлекателен из-за высоких рисков или не отвечает их бизнес-целям, отметил в письме в Министерство экономики глава SK ID Solutions Калев Пихль.