На чемпионате Эстонии по керлингу победили команды Марие Калдвеэ и Эдуарда Велтсмана

Чемпионы Эстонии определились в двух сыгранных до победы финалах.

В женском финале встретились команды Марие Калдвеэ и Трийн Мадиссон, шестой раз подряд команда Калдвеэ стала победительницей. В первой игре финала команда Марие Калдвеэ выиграла со счетом 7:5, во второй победа была одержана со счетом 5:3.

Капитаном команды была Марие Калдвеэ, в состав вошли Лийса Турманн, Хейли Гроссманн, Эрика Тувике и Керли Лайдсалу.

В мужском финале сражались команды Эдуарда Велтсмана и Андреса Якобсона. В первой игре команда Велтсмана победила со счетом 7:5, во второй игре счет оказался больше: 10:3. Они также сохранили за собой титул чемпионов Эстонии.

В составе команды Велтсмана играли, помимо капитана Эдуарда Велтсмана, Михаил Власов, Янис Кизириди, Игорь Дзензелюк и Константин Доченко.

Мужская команда керлингистов. Фото: Eesti Curlingu Liit