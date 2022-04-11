На выходных прошел чемпионат Эстонии по керлингу. В ходе соревнований определились лучшие команды страны в женском и мужском зачете. Титул чемпионов Эстонии в женском зачете защитила команда Марие Калдвеэ, среди мужчин лучшей стала команда Эдуарда Велтсмана.
На чемпионате Эстонии по керлингу победили команды Марие Калдвеэ и Эдуарда Велтсмана
Чемпионы Эстонии определились в двух сыгранных до победы финалах.
В женском финале встретились команды Марие Калдвеэ и Трийн Мадиссон, шестой раз подряд команда Калдвеэ стала победительницей. В первой игре финала команда Марие Калдвеэ выиграла со счетом 7:5, во второй победа была одержана со счетом 5:3.
Капитаном команды была Марие Калдвеэ, в состав вошли Лийса Турманн, Хейли Гроссманн, Эрика Тувике и Керли Лайдсалу.
В мужском финале сражались команды Эдуарда Велтсмана и Андреса Якобсона. В первой игре команда Велтсмана победила со счетом 7:5, во второй игре счет оказался больше: 10:3. Они также сохранили за собой титул чемпионов Эстонии.
В составе команды Велтсмана играли, помимо капитана Эдуарда Велтсмана, Михаил Власов, Янис Кизириди, Игорь Дзензелюк и Константин Доченко.
Керлинг является одним из самых быстроразвивающихся международных зимних видов спорта. Это олимпийский вид спорта, заниматься которым могут люди самого разного возраста и уровня физической подготовки. В том числе керлингом могут заниматься и люди с нарушениями фукции опорно-двигательного аппарата. В Эстонии керлингом можно заниматься на одной из лучших площадок для этого вида спорта – в ледовом холле «Тондираба», а сезон керлинга в Эстонии длится до конца мая.