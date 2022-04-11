Чемпионка мира Таталина обратилась за помощью: Федерация фристайла России требовала поделиться заработанными деньгами

«Сразу после награждения на ЧМ-2021 и на протяжении трёх месяцев старший тренер сборной Васильев требовал от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на внегласное правило. В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев ещё раз разъяснил действующее правило в федерации: выиграл — отдай 50 %. И озвучил, что в его обязанности не входит тренировать и готовить меня к ОИ. И это за семь месяцев до Олимпиады. После разговора с главным тренером по фристайлу Михаилом Носовым, который не стал разбираться со сложившейся ситуацией, мне для разрешения конфликта было рекомендовано извиниться перед тренерами и в добровольном порядке помочь нуждам федерации.