Чемпионка мира 2021 года в биг-эйре, российская фристайлистка Анастасия Таталина обратилась с открытым письмом к министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину, передает «Чемпионат». Спортсменка рассказала, что Федерация фристайла России требовала поделиться заработанными деньгами.
Чемпионка мира Таталина обратилась за помощью: Федерация фристайла России требовала поделиться заработанными деньгами
«Сразу после награждения на ЧМ-2021 и на протяжении трёх месяцев старший тренер сборной Васильев требовал от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на внегласное правило. В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев ещё раз разъяснил действующее правило в федерации: выиграл — отдай 50 %. И озвучил, что в его обязанности не входит тренировать и готовить меня к ОИ. И это за семь месяцев до Олимпиады. После разговора с главным тренером по фристайлу Михаилом Носовым, который не стал разбираться со сложившейся ситуацией, мне для разрешения конфликта было рекомендовано извиниться перед тренерами и в добровольном порядке помочь нуждам федерации.
Конфликт был вынесен на уровень руководства федерации фристайла в лице президента Алексея Курашова, главного тренера Михаила Носова, тренеров сборной Никиты Васильева и Даниила Калачёва, по итогам чего мне был объявлен бойкот. Как подтверждение — намеренный срыв моей предолимпийской подготовки. Со мной прекратили всякое общение, на официальном сайте федерации и в социальных сетях начиная с 2021 года обо мне нет ни одного упоминания. Даже ни одной фотографии. Как будто меня не существует. Дошло до того, что, находясь на сборе, команда фотографировалась без меня. Никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни п