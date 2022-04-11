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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Марью Лауристин: мы чувствуем себя тылом Украины, и это придает нам сил

Мартин Эхала
Марью Лауристин: мы чувствуем себя тылом Украины, и это придает нам сил
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Профессор Марью Лауристин подчеркивает, что сейчас единственно верное решение - это единодушное противостояние путинистам эстонцев и русскоязычных противников войны в Украине.
Профессор Марью Лауристин подчеркивает, что сейчас единственно верное решение - это единодушное противостояние путинистам эстонцев и русскоязычных противников войны в Украине. Фото: Margus Ansu

Нападение России на Украину породило совершенно иную, непривычную реальность. В Эстонию прибыло более двадцати тысяч беженцев. В то же время нас также беспокоит интеграция местной русской общины, часть которой поддерживает путинскую агрессию. Приближается 9 мая, есть и другие источники возможной напряженности, пишет Postimees. Эмерит-профессор Тартуского университета Марью Лауристин изучает общество Эстонии не менее полувека и знает нас очень глубоко.

Последние данные показывают, что русскоязычное население Эстонии сильно разделено: 26% доверяют эстоноязычным каналам и полностью согласны с эстонцами по поводу войны в Украине, 9% колеблются и 18% полностью верят российской пропаганде. Остальные, то есть почти половина русскоязычных респондентов, признаются, что не верят никому и ничему или отключили себя от поступления какой-либо информации.

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