ИНТЕРВЬЮ ⟩ Марью Лауристин: мы чувствуем себя тылом Украины, и это придает нам сил

Нападение России на Украину породило совершенно иную, непривычную реальность. В Эстонию прибыло более двадцати тысяч беженцев. В то же время нас также беспокоит интеграция местной русской общины, часть которой поддерживает путинскую агрессию. Приближается 9 мая, есть и другие источники возможной напряженности, пишет Postimees. Эмерит-профессор Тартуского университета Марью Лауристин изучает общество Эстонии не менее полувека и знает нас очень глубоко.