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Машин нет, но вы держитесь. Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок

rus.postimees.ee
Машин нет, но вы держитесь. Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок
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Российская сборная, Олимпиада 2022
Российская сборная, Олимпиада 2022 Фото: Vladimir Gerdo/Vladimir Gerdo/TASS

Призеры Олимпийских игр в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию - впервые за 16 лет российским призерам Игр вручат не машины, а денежные гранты, сообщает Sport-Express.

Фонд поддержки олимпийцев России (ФПОР) объявил об изменении традиции вручения чемпионам и призерам Игр дорогих иномарок по итогам Олимпиад. Торжественная церемония передачи машин героям спорта с 2006 года проводилась в Москве восемь раз — обычно сразу после приема у главы государства. Однако на сей раз вместо авто победители и призеры Пекина-2022 получат денежные выплаты, сопоставимые с государственными премиями. Скорее всего, речь идет о следующих суммах: 4 миллиона рублей — для чемпионов, 2,5 миллиона рублей — для серебряных призеров, 1,7 миллиона рублей — для бронзовых.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства», — приводит издание новость ТАСС. Данное решение затронет 68 участников Игр (25 из них — хоккеисты). По итогам ОИ-2022 у России 15 олимпийских чемпионов, 41 серебряный призер и 12 бронзовых.

Негосударственный фонд поддержки олимпийцев создали и финансируют самые успешные российские предприниматели. Чемпионы Олимпиады-2020 получили автомобили BMW. За золото или за несколько наград — модели X5 стоимостью около шести миллионов рублей, за серебро — Х3, за бронзу — тоже Х3, но чуть ниже уровнем, стоимостью 3-4 миллиона рублей.

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