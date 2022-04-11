Машин нет, но вы держитесь: вместо дорогих иномарок олимпийцы получат деньги

Фонд поддержки олимпийцев России (ФПОР) объявил об изменении традиции вручения чемпионам и призерам Игр дорогих иномарок по итогам Олимпиад. Торжественная церемония передачи машин героям спорта с 2006 года проводилась в Москве восемь раз — обычно сразу после приема у главы государства. Однако на сей раз вместо авто победители и призеры Пекина-2022 получат денежные выплаты, сопоставимые с государственными премиями. Скорее всего, речь идет о следующих суммах: 4 миллиона рублей — для чемпионов, 2,5 миллиона рублей — для серебряных призеров, 1,7 миллиона рублей — для бронзовых.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства», — приводит издание новость ТАСС. Данное решение затронет 68 участников Игр (25 из них — хоккеисты). По итогам ОИ-2022 у России 15 олимпийских чемпионов, 41 серебряный призер и 12 бронзовых.