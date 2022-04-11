Евросоюз включил в черный список 20 российских авиакомпаний из-за перерегистрации самолетов

В список попали: "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "ЮТэйр", S7, "Аврора", "Ижавиа", "Якутия", "ЮВТ Аэро", Smartavia, "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", Nordstar, "Руслайн", "Ямал", Nordwind, IFly, "Русджет" и "Авиастар-ТУ".

Этим компаниям запрещены полеты в страны Евросоюза, "поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности", сказано в сообщении.

Еврокомиссия поясняет, что включение в черный список отражает серьезные опасения по поводу безопасности в связи с принудительной перерегистрацией Россией самолетов, принадлежащих иностранным владельцам, и разрешением их эксплуатации без действительных сертификатов летной годности.

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать "сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности", заявила комиссар Евросоюза по транспорту Адина Вэлян, чьи слова приводятся в сообщении.

"Соответствующие российские авиакомпании сознательно сделали это в нарушение международных стандартов безопасности. Это не только явное нарушение Конвенции о международной гражданской авиации, но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов", - отметила она.

До этого в черном списке Евросоюза была только одна авиакомпания из России: в конце прошлого года туда попал калининградский "СКОЛ". Этот перевозчик выполнял чартерные рейсы в Европу на малых самолетах. В январе в отношении "СКОЛа" судом была введена процедура наблюдения.