Мошенники через посты в соцсетях пытаются обчистить жителей Эстонии

Известный супермаркет в социальных сетях разыгрывает для первых 250 человек пятьсот евро. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? В том то и дело. Схемы мошенничества постоянно развиваются, и различные розыгрыши — лишь один из способов, как обвести людей вокруг пальца.