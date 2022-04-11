Известный супермаркет в социальных сетях разыгрывает для первых 250 человек пятьсот евро. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? В том то и дело. Схемы мошенничества постоянно развиваются, и различные розыгрыши — лишь один из способов, как обвести людей вокруг пальца.
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Мошенники через посты в соцсетях пытаются обчистить жителей Эстонии
Мошенники через посты в соцсетях пытаются обчистить жителей Эстонии
Несколько дней назад в интернете стал распространяться пост магазина A1000, в котором обещали раздать первым 250 людям по пятьсот евро. Чтобы выиграть, мошенник просил людей лайкнуть пост и поделиться им. За короткое время пост набрал почти двести лайков и 90 репостов.
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