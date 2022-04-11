Рост цен на жилье в Эстонии один из самых высоких в ЕС, мы уступаем только одной стране

В Еврозоне цены выросли в среднем на 9,4% за год, что является самым высоким темпом роста с 2005 года, когда Евростат начал собирать данные. По данным Евростата, с четвертого квартала 2006 года в ЕС не наблюдалось такого значительного роста за год.

Среди государств-членов, данные по которым имеются у Евростата, цены за год снизились только на Кипре, там цены на жилье упали на 5,3% за год.

Однако во всех других государствах-членах наблюдался рост цен. В 15 государствах-членах рост цен превысил 10%. Самый большой рост цен был в Чехии – 25,8 процента. Далее следует Эстония с 20,4% и Литва с 19,8%.

Если смотреть на квартальные цены, то они выросли на 1,9% в Еврозоне и на 2,1% в ЕС в целом, цены на жилье упали в Дании и на Кипре, на 4,3 и 3,1 процента соответственно. В Финляндии цены остались на уровне предыдущего квартала.