Спецкомиссия поинтересовалась планом действий по отказу от российского газа

Кроме Ааса на совещание были приглашены член правления Eesti Gaas Маргус Каасик, председатель правления Elering Таави Вескимяги, председатель совета Alexela Марти Хяэль, а также представители Министерства иностранных дел, Департамента конкуренции и Госконтроля.

Таави Аас сказал, что все страны вокруг Эстонии занимаются тем, чтобы открыть возможность для перехода на LNG, а Финляндия это четко заявила. Но из стран Балтии Эстония может сделать это быстрее всех, и если все получится, то уже этой осенью: «Финляндия сможет это сделать в следующем году, а Латвия за три года». Он добавил, что хотя Эстония может подготовиться быстрее всех, в Эстонии и самое маленькое потребление: «Для того, чтобы быстрее отказаться от российского газа, мы должны создать для этого возможности».

«Если кто-то из стран не примет решение, то, образно говоря, нам придется начать спрашивать сертификаты или что-то еще, чтобы быть уверенными в том, какой газ мы потребляем», - отметил Аас.

Эстония приняла решение об отказе от российского газа, но у него нет конкретной даты, сказал министр: «Договоры о покупке газа являются долгосрочными, и для того, чтобы отказаться без санкций или экономических последствий, нужно решение правительства. Сейчас ситуация в регионе такова, что не все страны готовы в данный момент принять такое решение».

Вескимяги сказал, что для эстонских потребителей LNG-терминал является льготным решением, но если только Эстония создаст терминал, то цена на газ окажется в разы дороже: «Естественно, было бы хорошо, чтобы присоединилась и Латвия. Первым местом нахождения LNG-танкера мог бы стать Палдиски, но в будущем и на обеих сторонах: в Финляндии и в Палдиски. Если что-то случится с трубой, то будет иметься номер 1». Рейнсалу спросил, сможем ли мы отказаться от российского газа в этом сезоне? «У нас есть один газовый рынок. Сейчас газ поступает на общий рынок через Финляндию. В любом случае решение нужно принимать всем регионом», - ответил Вескимяги.

Депутат парламента спросил, придется ли строить маленький островок? «Да, для приема LNG-судов — это самый распространенный способ в мире, - ответил председатель совета Alexela Марти Хяэль. - Как мне известно, где можно в Эстонии создать возможность для приема LNG — это Палдиски. Санкции вводятся, но когда говорится, что могут возникать определенные исключения, то предприятия тут же предъявляют доказательства того, что они могут подойти под исключение».