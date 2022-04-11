Видео ⟩ Итальянский голкипер забил фантастический гол ударом от ворот до ворот

В компенсированное арбитром время Ганьо решил отправить свою команду в атаку мощным выносом, но по воле случая этот вынос превратился в результативный удар по воротам. В итоге «Модена» набрала важные три очка за несколько туров до окончания нынешнего розыгрыша Серии С. В данный момент команда лидирует в соревновании с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя.