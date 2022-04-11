ГАЛЕРЕЯ ⟩ Крышу мебельного завода в Выру теперь украшает мощный парк солнечных батарей

«Инвестиции в парк солнечных батарей были для нас в некотором роде вынужденными из-за высоких цен на энергию, — сказал член правления AS Wermo Рауль Вене. — С другой стороны, мы предложили нашим сотрудникам возможность инвестировать и получить долю в компании, которая управляет солнечным парком».

Для управления солнечным парком мощностью более 450 кВт была создана компания PR Energy OÜ, в которой сотрудники Wermo могли приобрести долю.

«Компания начнет производить энергию и продавать ее Wermo, что принесет прибыль и выплату дивидендов», — сказал Вене, добавив, что срок службы солнечной электростанции составит не менее двадцати лет.

«Это безрисковая и безопасная инвестиция для сотрудников. Если выяснится, что такое вложение все же не подходит людям, мы выкупим участие».

Если на выходных останется лишнее электричество, его планируется продавать в электросеть Elektrilevi.

По данным Вене, при идеальной погоде и солнечной траектории солнечный парк за несколько летних месяцев покроет около 80 процентов потребностей завода. В среднем за год солнечный парк должен покрывать 35-40 процентов потребности.

Wermo начала строить планы солнечных парков уже в 2020 году, но строительство не было завершено до первых чисел марта этого года, а испытания начались в последний день месяца. К середине прошлой недели парк уже произвел более десяти мегаватт-часов электроэнергии.

Солнечный парк построила компания Nord Solar OÜ, использующая системы голландской компании Autarco. По словам члена правления компании Андруса Армулика, строительство солнечной электростанции Wermo стало для них своего рода победой.

«Поскольку мебельное производство — это здание с высоким классом пожарной безопасности, монтаж панелей сопровождался повышенными требованиями», — сказал Армулик.