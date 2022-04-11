Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Рийгикогу

Спикер Рийгикогу Юри Ратас сказал, что военнослужащие и народ Украины демонстрируют необычайную смелость в войне против российской агрессии. «При этом мы не должны забывать, что это борьба за мир и ценности всей Европы. Поэтому мы должны оказать Украине всестороннюю поддержку, – отметил он. – Эстония продолжит предоставлять Украине военную, политическую, экономическую и гуманитарную помощь. Я признателен каждому жителю Эстонии, кто помог Украине и украинцам».

21 марта с видеообращением перед Рийгикогу выступил спикер парламента Украины Руслан Стефанчук. За неделю до этого Рийгикогу принял обращение, в котором выразил поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с Российской Федерацией, развязавшей преступную войну, и призвал оказать Украине всестороннюю поддержку в войне за сохранение своих свободы, суверенитета и территориальной целостности.