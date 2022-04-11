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В Тунисе на тренировке погибла 17-летняя участница Олимпиады в Токио

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В Тунисе на тренировке погибла 17-летняя участница Олимпиады в Токио
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Олмипиада в Токио, 2020. Виндсерфинг, иллюстративное фото.
Олмипиада в Токио, 2020. Виндсерфинг, иллюстративное фото. Фото: OLIVIER MORIN/AFP

Участница Олимпиады в Токио в соревнованиях по парусному спорту, 17-летняя тунисская спортсменка Эйя Гесгес погибла в результате несчастного случая на тренировке, сообщает Tunisie Numerique.

Эйя Гесгес и ее сестра-близнец Сарра 10 апреля тренировались в море.

Из-за сильного ветра яхта перевернулась, спастись смогла только Сарра.

Сестры принимали участие в Играх в Токио в классе 49er FX (двухместный олимпийский гоночных класс яхт) и заняли 21-е место, сообщает RBC.

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