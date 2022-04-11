Участница Олимпиады в Токио в соревнованиях по парусному спорту, 17-летняя тунисская спортсменка Эйя Гесгес погибла в результате несчастного случая на тренировке, сообщает Tunisie Numerique.
В Тунисе на тренировке погибла 17-летняя участница Олимпиады в Токио
В Тунисе на тренировке погибла 17-летняя участница Олимпиады в Токио
Эйя Гесгес и ее сестра-близнец Сарра 10 апреля тренировались в море.
Из-за сильного ветра яхта перевернулась, спастись смогла только Сарра.
Сестры принимали участие в Играх в Токио в классе 49er FX (двухместный олимпийский гоночных класс яхт) и заняли 21-е место, сообщает RBC.
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