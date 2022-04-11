Галерея ⟩ Легли на землю и надели мешки на голову: у здания посольства Германии в Таллинне прошла впечатляющая акция

Участники акции легли на землю со связанными руками и мусорными пакетами на головах. Одна из организаторов акции Лийс Линдмаа заявила, что таким образом была предпринята попытка привлечь внимание к погибшим мирным жителям Украины. «Мусорные мешки имеют прямое отношение к Буче», — сказала она.

Акция была направлена ​​на то, чтобы побудить Германию отказаться от российского газа и поддержать Украину необходимым оружием. «Необходимо делать более смелые шаги и вводить ограничения на российский газ и нефть и максимально поддерживать украинцев оружием», — сказала Линдмаа.



Подобные акции прошли во многих частях Европы, на прошлой неделе литовцы устроили демонстрацию у посольства Германии в Вильнюсе. Несколько тысяч человек собрались перед зданием парламента в Берлине, чтобы потребовать отказаться от российского газа. Сейчас Германия планирует прекратить поставки российского газа только через несколько лет.