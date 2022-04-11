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Пришедший в гости случайный знакомый унес деньги и электронику

Pärnu Postimees
Пришедший в гости случайный знакомый унес деньги и электронику
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Juhututtav varastas sülearvuti, sularaha, telefoni ja muudki.
Juhututtav varastas sülearvuti, sularaha, telefoni ja muudki. Фото: Elmo Riig

В прошлую пятницу в полицию поступило сообщение о том, что 7 апреля из квартиры на улице Лайне в Пярну украли электронику и наличные.

По словам следователя Пярнуского отдела полиции Марге Киммель, 31-летний владелец квартиры пригласил в гости случайного знакомого.

Позже владелец обнаружил, что его ноутбук, деньги, телефон и многое другое исчезли из дома.

По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет около 5 680 евро. Подробности дела выясняются.

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