В прошлую пятницу в полицию поступило сообщение о том, что 7 апреля из квартиры на улице Лайне в Пярну украли электронику и наличные.
Пришедший в гости случайный знакомый унес деньги и электронику
Пришедший в гости случайный знакомый унес деньги и электронику
По словам следователя Пярнуского отдела полиции Марге Киммель, 31-летний владелец квартиры пригласил в гости случайного знакомого.
Позже владелец обнаружил, что его ноутбук, деньги, телефон и многое другое исчезли из дома.
По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет около 5 680 евро. Подробности дела выясняются.