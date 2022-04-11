Изменение закона направили на первое чтение: должник сможет быстрее решать связанные с неплатежеспособностью проблемы

Согласно законопроекту, в будущем производство по неплатежеспособности в отношении физического лица будет инициировано на основании заявления о неплатежеспособности, которое, в дальнейшем, может привести как к производству по банкротству, так и к освобождению от обязательств или реструктуризации долгов.

Председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон отметил, что это – важный законопроект и что он тщательно подготовлен. По его словам, цель законопроекта – сделать производства по неплатежеспособности более простыми и удобными и для должника.

«Ранее инициирование производства по реструктуризации долгов было сложным, так как формы и условия предоставления заявления были сложными для должника. Законопроект упростит эти формы и сократит обязанности должника при подаче заявления, – сказал председатель комиссии. – Заявление об инициировании производства по реструктуризации долгов может подать и кредитор, однако для начала производства должник должен будет дать свое согласие. В дальнейшем у должника в сотрудничестве с кредиторами будет возможность быстрее решить свои связанные с неплатежеспособностью проблемы».

Заместитель председателя комиссии Хельо Пикхоф положительно отозвалась о том, что, согласно законопроекту, будет изменена система консультирования должников и консультаций станет больше. «В дальнейшем консультировать должника и помогать ему от начала до конца будет доверенное лицо, –сказала Пикхоф. – По сравнению с действующим правом, доверенное лицо будет выполнять задачи временного управляющего, доверенного лица в производстве по освобождению от обязательств и консультанта в производстве по реструктуризации долгов. Квалифицированный работник поможет должнику выяснить свое точное экономическое положение и выбрать вид производства. Он также будет помогать и консультировать в ходе производства».

В случае принятия законопроекта, будет установлен новый целостный закон, призванный регулировать инициирование производство по неплатежеспособности, освобождению от обязательств и реструктуризации долгов физического лица. Действовавший ранее Закон о реструктуризации долгов и защите долга будет признан недействительным. Производство по банкротству будет по-прежнему регулировать Закон о банкротстве.

Производство по освобождению от обязательств, согласно законопроекту, будет начато при объявлении банкрота и, таким образом, будет сокращено на время проведения производства по банкротству. На заседании участники отметили, что на данный момент освобождение от обязательств длится в среднем пять лет. Согласно законопроекту, это время будет составлять до трех лет. Слишком долгий срок освобождения от обязательств не мотивирует должника прилагать больше усилий, так как долговое бремя может создать чувство безнадежности. Решение об освобождении от обязательств может принимать суд. Такое решение может приниматься один раз в десять лет, и оно рассчитано на честных должников, которые прилагают усилия для того, чтобы выплатить свои долги в наибольшем возможном объеме.

В заседании приняли участие министр юстиции Марис Лаури, руководитель службы частного права Министерства юстиции Вайке Муруметс и советник Кристийна Паду.