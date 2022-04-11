Пн, 11.04.2022
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Ласнамяэ выделит квартирным товариществам на благоустройство дворов почти 100 тысяч евро

rus.postimees.ee
Ласнамяэ выделит квартирным товариществам на благоустройство дворов почти 100 тысяч евро
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Ласнамяэ.
Ласнамяэ. Фото: Sander Ilvest

В рамках проекта «Дворы в порядок» ряду квартирных товариществ Ласнамяэ выделено порядка 100 тысяч евро на поддержание в порядке городского пространства.

«Благодаря субсидии программы "Дворы в порядок" десятки квартирных товариществ в Ласнамяэ внесли свой вклад в развитие городского пространства. Гибкие условия позволяют товариществу решить, для осуществления чего оно будет ходатайствовать о получении субсидии, и благодаря этому реализовать проекты, отвечающие нуждам жителей конкретного дома. Рекомендую товариществам воспользоваться этой возможностью и в следующем году», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

При помощи проекта «Дворы в порядок» в этом году, например, будут выстроены тротуары и парковочные места. Также товарищества установят шлагбаумы и приведут в порядок озеленение перед домом.

При поддержке программы также созданы детские площадки и установлены домики для мусорных контейнеров. В 2022 году субсидию получили 13 квартирных товариществ в Ласнамяэ на общую сумму 99 390,46 евро.

Действующие в Таллинне квартирные товарищества могут ходатайствовать о субсидиях для благоустройства дворовых территорий в объеме до 70% от стоимости проекта.

Максимальная сумма одной субсидии для одного товарищества составляет 16000 евро в год и 40000 евро для одного двора. При этом для получения субсидии ходатайство с необходимыми документами следует представить до начала работ. Денежную субсидию выделяют после того, как объект готов и был представлен отчет о расходах.

В 2023 году ходатайства будут приниматься до 1 марта. О начале подачи ходатайств будет сообщено позже.

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