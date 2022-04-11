В минувшие выходные, в дни сбора продовольствия 8 и 9 апреля, жители Эстонии пожертвовали Продуктовому банку для нуждающихся в общей сложности 40 055 кг продовольствия, пишет Postimees.
Почти рекорд ⟩ Продуктовый банк собрал за выходные более 40 000 кг еды
Больше всего продуктов было пожертвовано в Таллинне и Харьюмаа – более 17 000 кг в 13 магазинах. В Тарту и Пярну было пожертвовано более 4000 кг и 3000 кг продуктов питания соответственно.
«Результат близок к рекорду за всю историю дней сбора продуктов, мы обычно собираем такие количества во время кампании перед Рождеством», — сказал Пит Боэрфийн, генеральный директор Продуктового банка.
Из групп товаров больше всего пожертвовали продукты бакалеи: мука, каши, макароны, рис; на втором месте оказались консервы и товары в банках, которых обычно больше всего не хватает.
В акции приняли участие 50 розничных магазинов, где за два дня на помощь Продуктовому банку пришли почти 1000 волонтеров. В акции приняли участие продуктовые магазины Rimi, Prisma, Selver, Coopi и Maxima.
Продуктовый банк Эстонии действует с марта 2010 года для решения проблемы бедности в обществе и борьбы с пищевыми отходами. В настоящее время количество нуждающихся в помощи от Продуктового банка выросло почти до 15 тысяч человек в неделю, кроме того, продукты раздаются и украинским беженцам, их около 2000 тысяч.