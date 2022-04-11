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Почти 200 священников требуют церковного суда над патриархом Кириллом

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Почти 200 священников требуют церковного суда над патриархом Кириллом
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: Sergey Pyatakov/Sputnik

Почти 200 священников Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата требуют отдать под церковный трибунал главу Русской православной церкви патриарха Кирилла из-за его позиции относительно войны в Украине и приверженности «русскому миру». Об этом сообщил протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук, пишет Hromadske.

Он обнародовал открытое обращение к предстоятелям поместных православных церквей, к которому на 1:00 11 апреля присоединились 190 священников.

В этом обращении Кириллу вменяют два обвинения: проповеди доктрины «русского мира», «которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь», а также благословение действий российских войск в Украине, которое в обращении называют моральным преступлением.

«Несмотря на то, что патриарх Кирилл в течение многих лет в своих публичных заявлениях утверждал, что считает православных христиан Украины своей паствой, за которую он несет ответственность, сегодня прямо благословляет физическое уничтожение этой паствы российскими войсками», — говорится в обращении.

Священники напомнили немало цитат Кирилла, которыми они аргументируют свои обвинения, а также обнародовали ряд призывов к предстоятелям поместных православных церквей:

  • осудить российскую военную агрессию;
  • призвать президента рф владимира путина немедленно прекратить войну и освободить все захваченные территории Украины;
  • рассмотреть публичные заявления Кирилла о войне против Украины и дать им оценку;
  • оценить на всеправославном уровне доктрину «русского мира».

Пинчук объясняет, что речь идет о высшей судебной инстанции мирового православия — Соборе Предстоятелей Древних Восточных Церквей. «Уже многие столетия в православной церкви существует традиция обращаться в суд такого Собора в случае серьезных конфликтов», — отмечает протоиерей.

Он говорит, что в истории Русской церкви тоже был прецедент обращения в суд Восточных Патриархов, когда в 1666 году был осужден Московский патриарх Никон. Его лишили патриаршества и епископского сана.

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