Почти 200 священников требуют церковного суда над патриархом Кириллом

Он обнародовал открытое обращение к предстоятелям поместных православных церквей, к которому на 1:00 11 апреля присоединились 190 священников.

В этом обращении Кириллу вменяют два обвинения: проповеди доктрины «русского мира», «которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь», а также благословение действий российских войск в Украине, которое в обращении называют моральным преступлением.

«Несмотря на то, что патриарх Кирилл в течение многих лет в своих публичных заявлениях утверждал, что считает православных христиан Украины своей паствой, за которую он несет ответственность, сегодня прямо благословляет физическое уничтожение этой паствы российскими войсками», — говорится в обращении.

Священники напомнили немало цитат Кирилла, которыми они аргументируют свои обвинения, а также обнародовали ряд призывов к предстоятелям поместных православных церквей:

осудить российскую военную агрессию;

призвать президента рф владимира путина немедленно прекратить войну и освободить все захваченные территории Украины;

рассмотреть публичные заявления Кирилла о войне против Украины и дать им оценку;

оценить на всеправославном уровне доктрину «русского мира».

Пинчук объясняет, что речь идет о высшей судебной инстанции мирового православия — Соборе Предстоятелей Древних Восточных Церквей. «Уже многие столетия в православной церкви существует традиция обращаться в суд такого Собора в случае серьезных конфликтов», — отмечает протоиерей.