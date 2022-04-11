Сегодня, 11 апреля, пять школьников из Украины приступили к учебе в Хальялаской школе, также начала работать и учительница математики из Украины Анна, чтобы облегчить адаптацию детей.
В эстонской школе приступила к работе учительница из Украины
В эстонской школе приступила к работе учительница из Украины
По словам специалиста по связям с общественностью волости Хальяла Кента Кернера, молодые люди волнуются и ждут возвращения к школьной жизни, пишет Virumaa Teataja.
«В сотрудничестве с Департаментом социального страхования мы нашли учителя. Мы сами изъявили желание найти учителя украинской национальности, чтобы облегчить жизнь детям, жизнь и удача нас свела», — сказал Кернер.
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