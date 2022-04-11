Пн, 11.04.2022
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В эстонской школе приступила к работе учительница из Украины

Вейки Ояперв
, Virumaa Teataja
В эстонской школе приступила к работе учительница из Украины
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Эстонский и украинский флаг.
Эстонский и украинский флаг. Фото: Marko Saarm

Сегодня, 11 апреля, пять школьников из Украины приступили к учебе в Хальялаской школе, также начала работать и учительница математики из Украины Анна, чтобы облегчить адаптацию детей.

По словам специалиста по связям с общественностью волости Хальяла Кента Кернера, молодые люди волнуются и ждут возвращения к школьной жизни, пишет Virumaa Teataja.

«В сотрудничестве с Департаментом социального страхования мы нашли учителя. Мы сами изъявили желание найти учителя украинской национальности, чтобы облегчить жизнь детям, жизнь и удача нас свела», — сказал Кернер.

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