В Таллиннском аэропорту пьяных пассажиров не пустили на борт и отправили домой

В субботу, 9 апреля на борту вылетающего из Таллинна пассажирского самолета оказались пьяные пассажиры, граждане ЭР: мужчина 1985 года рождения и женщина 1953 года рождения. В связи с тяжелой степенью опьянения женщины капитан не пустил пассажиров на борт. Документы пассажиров проверили и отправили их на стоянку такси, чтобы те смогли вернуться домой.