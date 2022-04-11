Пн, 11.04.2022
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В Таллиннском аэропорту пьяных пассажиров не пустили на борт и отправили домой

rus.postimees.ee
В Таллиннском аэропорту пьяных пассажиров не пустили на борт и отправили домой
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Салон самолета.
Салон самолета. Фото: Caro / Sorge/Caro / Sorge

В Таллиннском аэропорту 9 апреля произошел нетипичный случай. Капитан самолета отказался пускать на борт пассажиров из-за их состояния. Об этом сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.

В субботу, 9 апреля на борту вылетающего из Таллинна пассажирского самолета оказались пьяные пассажиры, граждане ЭР: мужчина 1985 года рождения и женщина 1953 года рождения. В связи с тяжелой степенью опьянения женщины капитан не пустил пассажиров на борт. Документы пассажиров проверили и отправили их на стоянку такси, чтобы те смогли вернуться домой.

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