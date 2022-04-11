Фото ⟩ Очередь до дверей офиса: украинцы массово открывают счета в LHV

«Мы активно открываем банковские счета для людей, бежавших от войны в Украине, и поэтому в последние недели в наших офисах было более долгое время ожидания, чем обычно. LHV в основном является цифровым банком, и фактически все банковские операции осуществляются в мобильном приложении или в интернет-банке. Для старых клиентов у нас есть отдельная очередь в офисах и необходимые операции могут быть выполнены без проблем, но тем, кто знает или помогает украинцам, мы рекомендуем также помочь им открыть счет в мобильном приложении или в интернет-банке, чтобы сэкономить время. Важно, чтобы был вид на жительство и возможность дигитальной подписи», — сказала руководитель отдела розничных банковских услуг LHV Мооника Мааринг.