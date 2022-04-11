Пн, 11.04.2022
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В течение апреля Hesburger закроет свои рестораны в России

YLE/PM
В течение апреля Hesburger закроет свои рестораны в России
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Hesburger.
Hesburger. Фото: Elmo Riig

Hesburger закроет все свои рестораны в России в течение апреля, пишет Yle.

В марте сеть ресторанов быстрого питания объявила о закрытии своей деятельности в России. Согласно Hesburger, процесс закрытия идет медленно из-за опасений по поводу безопасности персонала и юридических вопросов.

В пресс-релизе Hesburger сообщает, что местным предпринимателям были разосланы уведомления, в которых говорится, что они должны незамедлительно закрыть рестораны.

У финской сети также есть семь ресторанов в Киеве.

«Насколько нам известно, все наши украинские сотрудники живы. Рестораны также не были разрушены в ходе боевых действий. Мы не откроем ни одного ресторана, пока это не будет полностью безопасным для сотрудников и клиентов», – заявил в пресс-релизе исполнительный директор компании Кари Салмела.

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