В течение апреля Hesburger закроет свои рестораны в России

В марте сеть ресторанов быстрого питания объявила о закрытии своей деятельности в России. Согласно Hesburger, процесс закрытия идет медленно из-за опасений по поводу безопасности персонала и юридических вопросов.

В пресс-релизе Hesburger сообщает, что местным предпринимателям были разосланы уведомления, в которых говорится, что они должны незамедлительно закрыть рестораны.

У финской сети также есть семь ресторанов в Киеве.