Вчера министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны ЕС будут только наращивать поставки вооружений Украине. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал прессе, что увеличение военной помощи Киеву связано с опасениями насчет усиления боевых действий на востоке Украины. По словам Борреля, Евросоюзу необходимо сосредоточить усилия на обороноспособности Украины, поскольку это сейчас важнее, чем санкции против России. Можно ли сказать, что европейские страны перестали бояться разозлить Россию поставками Украине мощных вооружений, и что такие поставки сейчас действительно эффективнее могут влиять на ход войны, чем даже самые жесткие экономические санкции в отношении РФ? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с политологом Кармо Тюйром.
Студия Postimees: страны ЕС больше не опасаются разозлить Россию своими поставками оружия Украине?
- Канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал вчера после своих переговоров с президентом РФ в Москве, что это не был дружеский визит и что его переговоры с Владимиром Путиным были прямолинейными, открытыми и жесткими. По словам Нехаммера, для него главной целью встречи было донести до Путина, что эта война должна немедленно закончиться и что санкции против России будут действовать и ужесточаться, пока будет продолжаться российская агрессия против Украины. Вряд ли можно назвать послание канцлера Австрии неожиданным и оригинальным, и вряд ли можно было ожидать, что Владимир Путин к нему прислушается, поскольку он отрицает даже сам факт войны и агрессии и называет все это спецоперацией. В чем тогда была цель поездки австрийского лидера в Москву?
- Стало известно, что ЕС начал обсуждать шестой пакет санкций против России. Телеканалу CNN это подтвердили главы МИДов нескольких европейских стран. Обсуждение происходит в закрытом режиме, но никто не скрывает, что ключевой вопрос — это санкции против российского энергетического сектора. Некоторые аналитики предполагали, что уже пятый пакет санкций коснется не только российского угля, но и нефти и газа, но все-таки меры пятого пакета совсем уж сильным прорывом не стали. Чего ждать от шестого пакета? Могут ли самые зависимые от российского газа страны в кратчайшие сроки найти эквиваленты российским поставкам?
- Финляндия собирается подать заявку на вступление в НАТО, в случае удовлетворения которой она станет страной с самой протяженной общей границей с РФ среди членов альянса. Эта граница составляет более 1300 километров и проходит, например, примерно в 200 км от Санкт-Петербурга. Владимир Путин объяснял вторжение в Украину среди прочих причин и необходимостью отодвинуть НАТО от границ России, но в действительности это вторжение альянс к ним приближает. Как российская пропаганда будет объяснять населению РФ такой побочный эффект так называемой «специальной операции в Украине»?
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