Студия Postimees: страны ЕС больше не опасаются разозлить Россию своими поставками оружия Украине?

- Канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал вчера после своих переговоров с президентом РФ в Москве, что это не был дружеский визит и что его переговоры с Владимиром Путиным были прямолинейными, открытыми и жесткими. По словам Нехаммера, для него главной целью встречи было донести до Путина, что эта война должна немедленно закончиться и что санкции против России будут действовать и ужесточаться, пока будет продолжаться российская агрессия против Украины. Вряд ли можно назвать послание канцлера Австрии неожиданным и оригинальным, и вряд ли можно было ожидать, что Владимир Путин к нему прислушается, поскольку он отрицает даже сам факт войны и агрессии и называет все это спецоперацией. В чем тогда была цель поездки австрийского лидера в Москву?

- Стало известно, что ЕС начал обсуждать шестой пакет санкций против России. Телеканалу CNN это подтвердили главы МИДов нескольких европейских стран. Обсуждение происходит в закрытом режиме, но никто не скрывает, что ключевой вопрос — это санкции против российского энергетического сектора. Некоторые аналитики предполагали, что уже пятый пакет санкций коснется не только российского угля, но и нефти и газа, но все-таки меры пятого пакета совсем уж сильным прорывом не стали. Чего ждать от шестого пакета? Могут ли самые зависимые от российского газа страны в кратчайшие сроки найти эквиваленты российским поставкам?

- Финляндия собирается подать заявку на вступление в НАТО, в случае удовлетворения которой она станет страной с самой протяженной общей границей с РФ среди членов альянса. Эта граница составляет более 1300 километров и проходит, например, примерно в 200 км от Санкт-Петербурга. Владимир Путин объяснял вторжение в Украину среди прочих причин и необходимостью отодвинуть НАТО от границ России, но в действительности это вторжение альянс к ним приближает. Как российская пропаганда будет объяснять населению РФ такой побочный эффект так называемой «специальной операции в Украине»?