Тюйр: санкции срабатывают через полгода, а оружие начинает стрелять сразу

- Канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал вчера после своих переговоров с президентом России в Москве, что это не был дружеский визит и что его переговоры с Владимиром Путиным были прямолинейными, открытыми и жесткими. По словам Нехаммера, для него главной целью встречи было донести до Путина, что эта война должна немедленно закончиться и что санкции против России будут действовать и ужесточаться, пока будет продолжаться российская агрессия против Украины. Вряд ли можно назвать послание канцлера Австрии неожиданным и оригинальным, и вряд ли можно было ожидать, что Путин с ним согласится, поскольку он отрицает даже факт войны и агрессии и называет все это спецоперацией. В чем тогда была цель поездки австрийского лидера в Москву? Мог ли он сказать Путину что-то сверх того, о чем рассказал прессе?

- Если говорить о том, был ли у этого визита какой-то смысл, то, наверное, все-таки был, потому что полезно хотя бы один раз и на одно мгновение донести до Путина хоть какую-то информацию, что отличается от постоянно преподносимой ему помощниками. Если канцлер Австрии смог лично сказать Путину, что в Украине идет именно война, то уже хорошо и то, что Путин услышал это слово. Ведь сам он говорит, что в Украине проходит специальная военная операция, которая идет строго по плану. Но в действительности единственная вещь, которая интригует в связи с этой встречей, эта длина стола, за которым общались президент России и канцлер Австрии. Увы, ни одной фотографии и ни одного видеосюжета, касающихся этой встречи, нигде опубликовано не было. В целом же, думаю, никакого существенного значения встреча Путина и австрийского канцлера не имела.

- Вчера же министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Евросоюза будут только наращивать поставки вооружений Украине. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал прессе, что увеличение военной помощи Киеву связано с опасениями насчет усиления боевых действий на востоке Украины, и что Евросоюзу необходимо сосредоточить усилия на обороноспособности Украины, поскольку это сейчас важнее, чем санкции против России. Можно ли сказать, что европейские страны перестали бояться разозлить Россию поставками Украине мощных вооружений, и что такие поставки сейчас действительно эффективнее могут влиять на ход войны, чем даже самые жесткие экономические санкции?