В Нарве полиция просит водителей убрать с автомобилей георгиевскую ленту

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, в публичном пространстве нет места поддерживающей агрессию символике, например георгиевским ленточкам или знакам «Z», так как они могут нарушить чувство безопасности людей и спровоцировать.

«Мы обращаем на пропагандирующую войну символику большее внимание, беседуем с экспонирующими такую символику людьми и объясняем, что с начала войны ее значение поменялось, - сказал Пюви. - Мы рады, что до сих пор все люди реагировали с пониманием и сразу убирали эту символику».