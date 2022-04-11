Закон принят: пригласить в Эстонию работников из третьих стран будет проще

"Если сегодня таким людям нужно платить среднюю зарплату, то после вступления закона в силу нужно будет платить 80% от средней в секторе. В секторах наподобие сферы обслуживания зарплаты сильно ниже. И для специалистов в области IT критерии тоже упростятся, то есть цель этого закона в том, чтобы в Эстонии были люди на те свободные рабочие места, которые у нас есть, в частности, в IT-секторе не хватает около 20 000 человек", - сказал депутат Рийгикогу от Центристской партии Андрей Коробейник.