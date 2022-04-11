Президент Алар Карис сформировал на время своего пребывания в должности консультативный совет по вопросам IT, в которую вошли известный специалист этой сферы Линнар Вийк, президент Общества основателей эстонских стартапов Кайди Руусалепп и экперт по вопросам э-государства Сийм Сиккут, сообщила в понедельник, 11 апреля пресс-служба президента.
Президент Алар Карис сформировал консультативный совет по вопросам IT
Президент Алар Карис сформировал консультативный совет по вопросам IT
«Эстония имеет репутацию мирового лидера в области цифровых технологий и кибербезопасности, но мы не можем почивать на лаврах, — сказал Карис. - Информационные технологии сегодня - движущая сила и ускоритель современного общества, они помогают мощно развивать сферу общественных услуг. Поэтому мы как э-государство должны создавать благоприятную среду для ИТ-компаний и развивать осведомленность населения в цифровой сфере».
На первом заседании совета основными темами обсуждения были роль инструментов информационных технологий в образовании, вопросы, связанные с ИТ-образованием, кадровая политика и стратегическое видение Эстонией развития цифрового общества.
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