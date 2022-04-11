Президент Алар Карис сформировал консультативный совет по вопросам IT

«Эстония имеет репутацию мирового лидера в области цифровых технологий и кибербезопасности, но мы не можем почивать на лаврах, — сказал Карис. - Информационные технологии сегодня - движущая сила и ускоритель современного общества, они помогают мощно развивать сферу общественных услуг. Поэтому мы как э-государство должны создавать благоприятную среду для ИТ-компаний и развивать осведомленность населения в цифровой сфере».