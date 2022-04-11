СМИ: министр финансов Швеции и деловая элита страны приехали в Хельсинки для участия в тайной встрече по НАТО

Согласно газете, во встрече принимали участие также президент Финляндии Саули Ниинистё и руководители финских компаний.

Среди участников собрания, по информации газеты, были бизнесмен Якоб Валленберг, а также представители оборонного концерна Saab, который получил бы доступ к новым рынкам, если Швеция войдет в НАТО.