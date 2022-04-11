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СМИ: министр финансов Швеции и деловая элита страны приехали в Хельсинки для участия в тайной встрече по НАТО

YLE/PM
СМИ: министр финансов Швеции и деловая элита страны приехали в Хельсинки для участия в тайной встрече по НАТО
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Флаг НАТО.
Флаг НАТО. Фото: Florian Gaertner/photothek.de via www.imago-images.de

Министр финансов Швеции Микаэл Дамберг и группа представителей деловой элиты страны в прошлый четверг собрались в Хельсинки для участия в тайной встрече по НАТО, сообщает Yle со ссылкой на шведскую газету Expressen.

Согласно газете, во встрече принимали участие также президент Финляндии Саули Ниинистё и руководители финских компаний.

Среди участников собрания, по информации газеты, были бизнесмен Якоб Валленберг, а также представители оборонного концерна Saab, который получил бы доступ к новым рынкам, если Швеция войдет в НАТО.

Участники встречи отказались от комментариев.

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