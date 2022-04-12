Lux Express: cпрос на поездки в Россию увеличился вдвое

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления компании Lux Express Райт Реммель.

Выдержки из беседы:

– Упал ли спрос на поездки в Россию?

– Наоборот! Начиная с 24 февраля спрос увеличился вдвое. Первые две недели наблюдался наибольший спрос со стороны России: 60% билетов были выкуплены в Европу, и 40% в обратном направлении. Теперь соотношение 50 на 50.

– Кто стал основным пассажиром Lux Express? Как изменился состав клиентуры?

– Раньше примерно половина пассажиров была из России, и еще половина – из Эстонии. Теперь интерес к поездкам со стороны пассажиров из других стран увеличился с 5 до 25%. Среди них – немцы, американцы и даже обладатели таких паспортов, которые эстонские пограничники видят впервые.

– То есть на фоне последних событий спрос на перевозки Lux Express заметно увеличился?

– Мы надеялись, что в апреле возобновится нормальное сообщение, будет разрешен туризм. Эстонское консульство до февраля выдавало по 2000 виз в месяц. Прогнозировался большой спрос, но все изменилось после 24 февраля.

Когда стало известно о первых санкциях, люди стали бежать из России, спрос на билеты резко повысился. Изменение курса рубля вызвало следующую волну спроса.

Две недели прошли в очень напряженном графике. Вместо обычных трех рейсов в день нам пришлось выполнять по 7–8.

Последние пару недель спрос стабилизировался. По половине пассажиров едет в обоих направлениях: родственники, студенты, бизнесмены.

– И это при том, что Россия не отменяла спецразрешения на въезд и выезд?

– Да, так и есть.

Россия по-прежнему живет в режиме пандемии. Никаких изменений по части отмены спецразрешений до сих пор нет.

Выехать из России по туристической визе можно только с медицинской путевкой в СПА-центр, но таких пассажиров стало гораздо меньше.

– В первые две недели вам приходилось заниматься и вывозными рейсами. Кого вывозили в первую очередь?

– По нашим данным, 11% иностранных пассажиров, или около 1000 человек, не были жителями России и Эстонии. Среди них были беженцы из Мариуполя, следовавшие через Россию в Европу. Выезжали из страны и украинцы, ранее проживавшие в России.

В отсутствии поездов и самолетов автобусные перевозки в Таллинн и Хельсинки стали востребованной альтернативой.

– Не было ли у беженцев проблем с пересечением границы?

– Были, но этот вопрос пусть комментируют компетентные органы.

Могу лишь констатировать, что время проверок на границе значительно увеличилось – до 5-6 часов.

Если возникали вопросы со стороны российских пограничников и ФСБ, а также со стороны эстонского Департамента полиции и погранохраны, задержки увеличивались до 5–6 часов.

– Пять-шесть часов на границе и плюс еще столько же – время в пути?

– Да. Больше 12 часов в сумме занимает дорога из Таллинна в Санкт-Петербург. Каждый рейс проходит по-разному, в зависимости от конкретных случаев.

– Страны Балтии недавно закрыли свои границы для грузопотоков из России и Белоруссии. С пассажирскими перевозками пока без изменений?

– Да. У нас грузов нет, есть только пассажиры. Мы надеялись, что благодаря этому освободится человеческий ресурс для проверки на границах и они ускорятся, но, увы, разницы так и не почувствовали. На скорость проверок это не повлияло.

– Может ли дело дойти до того, что граница закроется и для пассажиров, следующих на автобусах и автомобилях с российскими и белорусскими номерами?

– Я лично в это не верю.

Даже в советское время при железном занавесе Георг Отс крсировал между Таллинном и Хельсинки, и самолетами «Аэрофлота» можно было летать в страны Европы.

Другой вопрос – сколько останется в конечном итоге пассажиров? Визы больше не выдают, имеющиеся скоро начнут заканчиваться. По всей видимости, останутся только те клиенты, которые имеют родственников или вид на жительство в Эстонии или России. Полагаю, что порядка 10 000–20 000 человек смогут в будущем передвигаться между двумя странами.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: упал ли спрос на поездки в Россию? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber Фото: Pm

Кто сейчас основной пассажир Lux Express?

Какие рейсы позволяют компании держаться на плаву?

Как проходит доставка украинских беженцев из России?

Продолжает ли Россия требовать спецразрешения на въезд и выезд?

Насколько востребована линия Санкт-Петербург – Хельсинки после закрытия железнодорожного сообщения с Финляндией?

Как выживает Lux Express в условиях резкого подорожания топлива?

Каких шагов ждут транспортные фирмы от правительства?